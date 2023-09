America's Cup, maltempo su Vilanova: saltano le regate del venerdì

IN DIRETTA SU MEDIASET

New Zealand, pronta alla battaglia con Luna Rossa: ha staccato tutti nelle practice race di giovedì

America's Cup: maltempo a Barcellona, niente regate del venerdì











Il maltempo a Vilanova i La Geltrù ha condizionato la prima giornata delle regate preliminari dell'America's Cup: il programma del venerdì è quindi saltato ma è tutto pronto per la seconda giornata e le attese prime tre regate. Sabato 16 settembre dalle 15.30 su Canale 20 e Sportmediaset.it la diretta con gli AC40 dei team che daranno un primo assaggio delle sfide che vedremo nel 2024 per la 37.ma edizione dell'America's Cup.

Nelle practice race di giovedì c'era stato il dominio dell'Emirates Team New Zealand. I kiwis si sono lasciati alle spalle gli avversari alle spalle in tutte e tre le occasioni. Per gli altri, per il momento le briciole: NYYC American Magic è sembrata l'alternativa più valida allo strapotere neozelandese, Luna Rossa Prada Pirelli si è contraddistinta per le ottime partenze e la costanza nelle manovre. Appuntamento alle 15.30 in diretta sul canale 20 e in streaming sul nostro sito per seguire, con il commento di Mino Taveri e Gabriele Bruni, le prime sfide ufficiali.

GLI EQUIPAGGI

Emirates Team New Zealand: Peter Burlingame, Outteridge, Andy Maloney, Blair Tuke

INEOS Britannia: Ben Ainslie, Giles Scott, Leigh McMillan, Bleddyn Mon

Alinghi Red Bull Racing: Arnaud Psarofaghis, Maxime Bachelin, Bryan Mettraux, Yves Detrey

Luna Rossa Prada Pirelli Team: Jimmy Spithill, Francesco Bruni, Umberto Molineris, Andrea Tesei

NYYC American Magic: Tom Slingsby, Paul Goodison, Michael Menninger, Riley Gibbs

Orient Express Racing Team: Quentin Delapierre, Kevin Peponnet, Matthieu Vandame, Jason Saunders

LA TAPPA SUCCESSIVA

Dal 29 novembre al 2 dicembre 2023 a Jeddah, in Arabia Saudita.