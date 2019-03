Rally, Neuville pigliatutto in Corsica: vittoria e leadership

31/03/2019

Finale incredibile alla Rally di Corsica con Thierry Neuville che si è preso la vittoria nella power stage conclusiva. Il belga della Hyundai i20 ha esultato grazie alla foratura di Elfyn Evans che era al comando con la sua Ford Fiesta WRC ed è finito terzo. Un successo importante per Neuville che balza in testa alla classifica del Mondiale WRC con 82 punti. Due in più di Sebastian Ogier che si è preso il secondo gradino del podio in Francia. Solo ottavo Loeb a 3 minuti e 39 secondi.



LA CLASSIFICA

1. Neuville-Gilsoul (Hyundai i20) in 3h22’59”

2. Ogier-Ingrassia (Citroen C3) a 40”3

3. Evans-Martin (Ford Fiesta) a 1’06”6

4. Sordo-Del Barrio (Hyundai i20) a 1’18”4

5. Suninen-Salminen (Ford Fiesta) a 1’24”6