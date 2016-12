"Salviamo le forme" sbarca in edicola: tanti consigli per fare sport divertendosi

26 maggio 2015

Dopo quattro anni di successi nel tg di Italia 1 Studio Aperto, "Salviamo le forme", la rubrica di fitness curata da Patrizia Caregnato, dal 4 giugno sbarca in edicola. Le pagine del magazine saranno ricche di spunti, consigli, voglia di fare e di rendere più piacevoli le giornate con lo sport, qualunque sport, praticato anche per pochi minuti al giorno inseguendo un trend sempre più diffuso che contempla l'attività fisica come parte integrante della quotidiana frenesia.



Per il nuovo magazine, "Salviamo le forme" ha chiamato a raccolta numerosi esperti medici sportivi oltre a nutrizionisti, personal trainer e istruttori di varie discipline, come Igor Cassina che con le sue medaglie d'oro accompagnerà i lettori in un viaggio straordinario alla scoperta delle proprie potenzialità.