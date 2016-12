Euro 2016: troppa Germania, Slovacchia demolita

26 giugno 2016

LA PARTITA

A Lille la Germania ottiene il pass per i quarti di finale travolgendo 3-0 una modestissima Slovacchia. Di Boateng al 9', Mario Gomez al 43' e Draxler al 63' i gol che decidono il match in favore della squadra di Loew. Tedeschi mai in difficoltà al cospetto di una Slovacchia parsa davvero troppo brutta per essere vera. Ora Kroos e compagni attenderanno con trepidazione la gara di domani tra Spagna e Italia dalla quale uscirà la sfidante di quella che è al momento la grande favorita alla vittoria finale.



Tedeschi subito in controllo del match sin dalle prime battute di gioco. La squadra di Loew passa in vantaggio già al 9' con una botta al volo di Boateng sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Kroos. Al 13' Kozacik neutralizza un rigore (leggera spinta di Skrtel su Gomez) a Ozil, che al 24' ha nuovamente sul piede il pallone del raddoppio ma di prima intenzione manda di un soffio a lato. Germania padrona assoluta del terreno di gioco. Il monologo della squadra di Loew conosce una pericolosa sosta al 42', quando Kucka impegna severamente Neuer con un colpo di testa su cross di Pekarik. Ma quello slovacco è un autentico fuoco di paglia. Un minuto più tardi, infatti, Draxler umilia lo stesso Kucka in area di rigore slovacca e porge a Gomez il cioccolatino da scartare per il 2-0 con cui le squadre vanno negli spogliatoi.



Nella ripresa la squadra di Kozak prova a mettere maggiore pressione alla retroguardia tedesca ma i risultati sono modesti. Al 50' Hamsik scarica per Kucka che esplode il destro al limite ma Neuer disinnesca con facilità il bolide centrale del centrocampista rossonero. Hamsik ci prova su punizione, senza esito. Pochi istanti dopo la Germania chiude i conti con il terzo gol: angolo di Kroos, sponda di Hummels e Draxler con una chirurgica girata al volo fissa il risultato sul definitivo 3-0. Gara sontuosa quella del trequartista del Wolfsburg, per distacco il migliore in campo in una gara mai veramente in discussione. La Slovacchia esce così mestamente dalla rassegna continentale, mentre la Germania trova la migliore prestazione possibile in vista dei quarti, quando i teutonici incroceranno i guantoni con la vincente di Italia-Spagna.