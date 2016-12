Euro 2016: Germania-Francia 0-2, Rizzoli perfetto

7 luglio 2016

Un pezzettino d'Italia era in campo a Marsiglia per la semifinale di Euro 2016 tra Germania e Francia, terminata 2-0 per la nazionale di Deschamps. Si tratta di Nicola Rizzoli, che ha diretto la sfida in maniera impeccabile, gestendo con la massima serenità ogni situazione. La decisione più importante è stata l'assegnazione del rigore ai Bleus, fischiato al 46' del primo tempo per un fallo di mano di Schweinsteiger sul colpo di testa di Evra.