WRC 7 "vince" con la grafica: la recensione

Grafica da 9, mentre qualche dubbio rimane ancora sulla giocabilità. Certo non è un simulatore di guida, ma alcuni comportamenti delle potentissime macchine del nuovo regolamento sono poco vicini alla realtà. Dettagli che, però, in modalità arcade in pochi noteranno. Un gioco adatto a tutti, anche perché il modello fisico dei danni non è così accurato. Dai più piccoli che vogliono avvicinarsi al mondo dello sterrato fino ai più grandi che vogliono divertirsi senza troppa fatica, senza perdere tempo tra settaggi vari. Appena impugnato il joypad in mano si è pronti a schiacciare l'acceleratore.



Le modalità di gioco restano sempre le stesse e si può scegliere tra gare veloci, stagioni intere, comparto online e Carriera.



Si può ancora migliorare, ma la strada intrapresa è quella giusta anche se impervia, come quella dei rally. Ora non resta che metterti di traverso sul divano e diventare il nuovo Ogier.