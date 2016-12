Vi siate stancati di Clash of Clans? Age of Empires: Castle Siege arriva su iPhone

La celebre serie di Age of Empire, una delle più amate da tutti i giocatori PC con qualche anno sulle spalle, sta per tornare in una veste un po' insolita.

Age of Empires: Castle Siege, infatti, più che ricordare le proprie origini strizza l'occhio al famosissimo e giocatissimo Clash of Clans, un campione di incassi da 5 milioni di dollari al giorno! Dopo un anno di esclusiva su Windows Phone, Age of Empires: Castle Siege arriverà anche su iOS, ovvero su iPhone e iPad.

Le differenze? Un tono un po' più serioso, unità realistiche e qualche personaggio storico.

Microsoft Studios ha deciso di procedere in maniera graduale uscendo prima in Canada e poi progressivamente nelle altre nazioni, Italia inclusa.