The Last of Us: Naughty Dog sta lavorando al suo seguito

Nel corso di un'intervista tenutasi durante il Metrocon 2015, Nolan North, doppiatore famoso tra le altre cose per aver prestato la sua voce a Nathan Drake, il protagonista di Uncharted, si è lasciato sfuggire una notizia molto golosa. , doppiatore famoso tra le altre cose per aver prestato la sua voce a, il protagonista di, si è lasciato sfuggire una notizia molto golosa.

Dalle sue parole sembra che Naughty Dog, lo studio di sviluppo che ha creato sia Uncharted, sia The Last of Us, sia al lavoro su di un duplice fronte. Da una parte sono impegnati a concludere i lavori sull'atteso Uncharted 4, ma dall'altra sono al lavoro sul seguito dell'amatissimo The Last of Us.

“So che loro (i Naughty Dog) stanno lavorando a The Last of Us 2, ma il mio personaggio in The Last of Us ha avuto una dipartita prematura”.

North collabora da diversi anni con lo studio di sviluppo che fa capo a Sony e quindi può davvero essere considerato una fonte davvero attendibile, che accende le speranze dei tanti fan del primo gioco.

Uncharted 4: A Thief's End arriverà nel marzo 2016 in esclusiva su PlayStation 4.