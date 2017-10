Super Mario Odyssey pronto a decollare

6 ottobre 2017

E' iniziato il conto alla rovescia per l'uscita di Super Mario Odyssey, l'ultimo capitolo della saga dell'idraulico più famoso del mondo, che sbarcherà su Nintendo Switch dal 27 ottobre. Un'enorme avventura in 3D in giro per il mondo, in cui potrete usare le nuove abilità di Mario per raccogliere lune con cui far funzionare l'Odyssey, il suo vascello volante, e aiutalo a salvare la principessa Peach dai piani di matrimonio di Bowser. Potrete vivere esperienze di gioco del tutto inedite grazie anche alle nuove mosse di Mario, come il lancio del cappello e la cap-tura. Si potranno scoprire enormi regni in 3D ricchi di segreti e sorprese, tra cui costumi per Mario e tanti modi di interagire con gli scenari, esplorandoli a bordo di veicoli o nei panni di Mario pixellato.