Super Mario, Nintendo celebra la sua storia

3 ottobre 2017

Sono ormai 32 anni che Super Mario, il paffuto idraulico americano di origine Italiana inventato da Nintendo, ha catturato il cuore di persone da ogni parte del mondo ed è diventato la più grande franchise di gioco della storia. Nel 1981, infatti, un quasi sconosciuto disegnatore di videogiochi, tale Shigeru Miyamoto, realizza un personaggio da inserire nel videogioco arcade al quale sta lavorando, Donkey Kong, – un titolo diventato rapidamente un successo mondiale - e lo chiama Jumpman. Jumpman, un piccolo eroe baffuto che indossa una salopette da lavoro, è in missione per salvare la sua fidanzata, Pauline, dalle grinfie dello scatenato scimmione Donkey Kong. Nel 1985 (1987 in Europa), dopo il successo di Mario Bros., Nintendo lancia Super Mario Bros. per console Nintendo Entertainment System (NES). Questo viene considerato il primo videogioco della saga, con tutte le caratteristiche dei giochi classici di Super Mario. Dal suo debutto negli anni Ottanta ad oggi, Mario è apparso come protagonista in oltre 100 giochi. La popolarità di Mario è tale che è stata realizzata una serie di cartoni animati sul suo mondo, è stato dato il suo nome a due stelle della famosa “Walk of Fame” e della “Walk of Game” di Hollywood.