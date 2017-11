Sonic Forces non cambia, ma ti vuole al suo fianco

Prima Super Mario Odyssey, poi Sonic Forces . E' un autunno bollente quello che ha accolto lo zoccolo duro dei videogiocatori. Quelli nati con le prime console a 8 bit e cresciuti fino al 4K. E proprio l'ultimo capitolo della saga del porcospino più veloce del mondo scrive una nuova pagina. Non tanto per il gameplay, rimasto fedele ai livelli realizzati in 2D e 3D, quanto alla possibilità si personalizzare il protagonista. Ma andiamo con ordine, cominciando con il dire che il gioco è disponibile per PS4, Xbox One, pc e Nintendo Switch, anche se in quest'ultimo caso le prestazioni inferiori rispetto alla concorrenza non rendono merito al potenziale velocistico di Sonic.

La storia è semplice e vede per protagonisti lo stesso Hedgehog e i diabolico Dr. Eggman, che vuole conquistare il mondo e trasformarlo in Eggmanlandia. Peccato che, come al solito, non abbia fatto i conti con Sonic, catturato ma ancora vivo e pronto a dare battaglia insieme al suo Avatar, ai ribelli venuti da chissà dove e ai fidi amici Knuckles e Tails. Le principali differenze rispetto alle avventure precedenti riguardano le vite illimitate e soprattutto la possibilità di creare un proprio Avatar personalizzabile con sette specie diverse (porcospino, lupo, coniglio, orso, uccello, gatto e cane) da affiancare al Sonic Moderno e al Sonic Classico. Una piccola variante che riesce a rendere nuovo anche un grande classico. Insomma, nessuna rivoluzione, ma sempre la stessa grande giocabilità e divertimento alla portata di tutti. Forse fin troppo per gli smanettoni più incalliti, che troveranno un po' facili alcuni livelli e passaggi, come le stesse lotte contro i boss finali. Per i neofiti, invece, il modo migliore di avvicinarsi a Sonic. A livello grafico i dettagli e i livelli sono buoni, ma non eccellenti, mentre la velocità, vera peculiarità di questo gioco fin dalla sua comparsa sul mercato 25 anni fa, resta sempre di tutto rispetto, anche se nella visione 3D perde un po' in godibilità. Tutto sommato un capitolo degno della serie, sia per i fan di Sonic, sia per gli amanti dei platform d'azione vecchio stile.