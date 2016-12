Pokémon GO è finalmente disponibile!

Ufficialmente esce il 15 luglio, in realtà centinaia di persona stanno facendo carte false per poterlo avere subito.



Stiamo parlando di Pokémon GO, la rivoluzionaria applicazione per dispositivi Apple e Android grazie alla quale è possibile vedere e catturare i famosi mostri portatili di Nintendo in giro per le strade, come se fossero veri.



Niantic e Nintendo, i due publisher responsabili del gioco, consci dell'interesse intorno al progetto, hanno deciso di far uscire il gioco a scaglioni. E il 15 luglio sarà il turno dell'Italia.



A meno di seguire questa semplice guida che spiega come scaricare e installare il gioco su Android e iOS qualche giorno prima del previsto, in modo da cominciare ad "Acchiapparli tutti".



Voi con che Pokémon comincerete? Charizar, Squirtle o Bulbasaur?