Oggi è il giorno di Tom Clancy's The Division, l'atteso sparatutto/gioco di ruolo sviluppato da Ubisoft Massive.



Dopo averne sentito parlare in questi mesi, anche per via delle due fasi di beta che sono state giocate da un numero record di persone, questo atteso prodotto arriva nei negozi in versione Xbox One, PlayStation 4 e PC.



Vi troverete ad impersonare un soldato della Divisione, uno speciale corpo militare addestrato per entrare in azione nelle zone di guerra più critiche. E in questo caso la criticità è data da una violenta epidemia che ha diffuso a New York una forma mutata del vaiolo, capace di trasmettersi anche attraverso le banconote. Questa emergenza ha costretto il governo degli Stati Uniti a mettere in quarantena l'intera isola di Manhattan e attivare la direttiva 51, il modus operandi che l'esercito americano deve attuare nelle situazioni più estreme.



Coloro che sono rimasti intrappolati nella città avranno però bisogno di un aiuto, dato che si è scatenato il panico tra la popolazione, messa a dura prova da diversi gruppi armati che si sono organizzati approfittando della situazione. E qui entrerete in gioco voi e i vostri amici, con i quali potrete collaborare per combattere i vari delinquenti che tengono sotto assedio la città.



Lo scenario post-apocalittico è ispirato alle opere del celebre scrittore Tom Clancy, mentre alcune meccaniche di gioco strizzano l'occhio al recente Destiny, pur non disdegnando gli insegnamenti di giochi come World of Warcraft.



Nel caso in cui siate interessati The Division, qui potrete trovare dei filmati che mostreranno i primi minuti che passerete a New York , mentre questa è una comoda guida che potrebbe aiutarvi a superare i momenti più complessi.



Vi ricordiamo anche che le future espansioni di Tom Clancy's The Division arriveranno un mese prima su Xbox One .