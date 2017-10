La 2018 FIFA eWorld Cup diventa mondiale con le Global Series

30 ottobre 2017

Gli eSports si stanno facendo largo più velocemente di quanto si possa immangiare. E' di questew ore, infatti, l'annucio da parte di EA Sports e della Fifa dell'uscita delle EA SPORTS FIFA 18 Global Series sulla strada verso la 2018 FIFA eWorld Cup, un torneo destinato a intrattenere milioni di partecipanti e spettatori in tutto il mondo. Questa collaborazione tra EA e la Fifa garantirà un aumento esponenziale del livello di competitività in Fifa18 e aprirà ufficialmente i battenti venerdì 3 novembre, per concludersi con lo spettacolare evento della 2018 FIFA eWorld Cup, il cui vincitore verrà incoronato miglior giocatore al mondo di EA SPORTS FIFA 18 ad agosto 2018, subito dopo la conclusione dei Mondiali "reali" in Russia.

La strada verso la 2018 FIFA eWorld Cup è un viaggio globale diviso in più tappe. I partecipanti si qualificheranno sulla base delle loro prestazioni online nella FIFA Ultimate Team (FUT) Champions Weekend League e nel corso dei principali eventi di qualificazione live durante tutto l'anno. Dalle qualificazioni verranno identificati ed invitati i 128 migliori giocatori (64 su PlayStation4 e 64 su Xbox One) che accederanno ai playoff della EA SPORTS FIFA 18 Global Series, dove potranno guadagnarsi uno dei 32 posti in palio per la 2018 FIFA eWorld Cup. Il vincitore della 2018 FIFA eWorld Cup verrà incoronato campione del mondo.



Le EA SPORTS FIFA 18 Global Series mettono a disposizione dei giocatori di ogni livello più possibilità per competere sia online, sia durante alcuni dei migliori eventi live del settore. Online, tutti i giocatori passeranno prima dalle FUT Champions Weekend League, la modalità di FIFA tanto apprezzata lo scorso anno, che fa il suo ritorno per questa edizione. Ad accompagnare il divertimento del gioco competitivo online ci sono diversi eventi live di grande spessore che permetteranno a chiunque di qualificarsi per i playoff delle EA SPORTS FIFA 18 Global Series.



I formati competitivi adottati in EA SPORTS FIFA 18 includono:

• FIFA Ultimate Team Champions Cup: a questi tornei, che si terranno in due periodi distinti, uno a gennaio e l'altro ad aprile, parteciperanno i migliori giocatori della modalità FUT Champions online.

• FIFA eClub World Cup: un torneo All-Star che mette uno contro l'altro i giocatori di EA SPORTS FIFA 18 ingaggiati da squadre professionistiche.

• Qualificazioni su licenza: importanti marchi e organizzazioni dedite al gioco competitivo ospiteranno eventi con in palio un certo numero di posti per i playoff delle EA SPORTS FIFA 18 Global Series. I tornei di qualificazione delle terze parti offriranno il triplo di possibilità ai giocatori per competere durante l'anno.

• Qualificazioni dei campionati ufficiali dei partner: i partecipanti possono rappresentare la loro squadra preferita nella realtà attraverso campionati ufficiali. Maggiori informazioni a riguardo verranno rese note a breve.