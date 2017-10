In Gran Turismo Sport anche i consigli di Hamilton

12 ottobre 2017

Non mancheranno pure i consigli di Lewis Hamilton nell'ultimo capitolo di Gran Turismo, quello che è considerato il miglior videogioco di guida, in imminente uscita per PS4. Il tre volte campione del mondo di F1, infatti, apparirà in GT Sport in veste di mentore per condividere la sua esperienza e aiutare i giocatori di tutto il mondo a migliorare la propria tecnica di pilotaggio.​ “Gioco a Gran Turismo da quando ero un bambino – ha dichiarato l'inglese della Mercedes – ​​ per cui far parte realmente del gameplay è stata un’esperienza incredibile”.