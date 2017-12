I brividi del Tourist Trophy, dall'Isola di Man a casa vostra Dettagli e prime impressioni di gioco dell'attesissimo titolo motociclistico in uscita a marzo

di ALBERTO GASPARRI 29 novembre 2017

Il Tourist Tropy, anche conosciuto come TT, è la gara motociclistica più pericolosa, affascinante, pazzesca e famosa del mondo. Dal 1907 si corre ogni anno sull'Isola di Man nelle due settimane a cavallo di maggio e giugno. Non su una pista tradizionale, ma su strade normalmente aperte al traffico nel resto dei mesi. In totale sono oltre 0 chilometri al giro tra muretti di pietra, pali della luce, tombini, marciapiedi e tutto quanto contorna un comune nastro d'asfalto cittadino. A oltre 200 km/h di media... Il tutto ripetuto fino a sei volte per 360 chilometri di gara. Per intenderci, il triplo di una corsa della MotoGP e più anche della lunghezza di un GP di Formula 1. Difficile da spiegare a parole, solo chi lo ha visto dal vivo può capire di cosa si tratti. Ma chi non ha la possibilità di andare a seguire questo evento live, potrà farsi un'idea molto vicina alla realtà grazie a TT Isle of Man, il gioco ufficiale realizzato da BigBen Interactive e Kyloton Studio in uscita a marzo 2018 per PS4, Xbox One e pc.

Gli ultimi sviluppi e aggiornamenti sono stati presentati dal producer Julian Mharzi nel corso di una prima presa di contatto a Milano. Il gioco prevede diverse modalità: solo, career, time attack e multiplayer online fino a 8 giocatori. Si potrà gareggiare sul tracciato originale del "Mountain" o su un'altra decina di piste tutte di ispirazione road races, cimentandosi in prove, qualifiche e gara, con tanto di pit-stop come nella realtà. Due le categorie previste: Superbike e Supersport, per un totale di dieci moto rappresentate (6 SBK e 4 SS), con una quarantina di grafiche fedeli ai team delle stagioni 2016 e 2017. Niente sidecar, elettriche o lightweight, per intenderci. Peccato. Si potrà scegliere tra 23 piloti compresi tutti i big delle corse su strada. Da John McGuinness a Michael Dunlop, passando per Ian Hutchinson. Proprio McGuinnes e Steve Mercer hanno contribuito alla realizzazione del videogioco con i loro consigli. Gli sviluppatori hanno lavorato moltissimo sulla fedeltà, utilizzando la tecnica del laser scanning che riproduce il percorso in scala 1:1 con tutti i dettagli presenti nella realtà. Anche le moto sono quanto più possibile identiche a quelle vere dal punto di vista tecnico, compresi Abs, sistemi di antimpennamento e traction control, che facilitano la guida ai neofiti nella modalità amatori, insieme alle frecce indicatrici delle traiettorie migliori e dei punti di frenata. A rendere ancora più realistico il gioco provvede la visuale in prima persona dall'interno del cupolino, che si aggiunge a quella classica con vista completa di moto e pilota. Senza dimenticare il rombo dei motori o il sibilo del vento, insieme alle sconnessioni dell'asfalto. Potenza, coppia e peso dei mezzi sono identici a quelli reali, come pure la forza di gravità a cui è sottoposto il pilota, sia in accelerazione, sia in frenata (fase in cui intervengono anche freno motore e il pilota che si rialza). Come al vero Tourist Trophy non si può correre in condizioni di pioggia, ma si può scegliere se sfidare il tracciato di Man al mattino, quando le nuvole fanno capolino, durante il giorno con pieno sole o al calare della sera, quando i giochi di luce rendono la guida ancora più difficile.

Ma passiamo alle primissime impressioni di gioco. Detto che abbiamo potuto provarlo per poco tempo, TT Isle of Man non si discosta molto dagli altri titoli di guida motociclistica. Completo ma non complicato, dotato di grande realismo di piloti, moto e tracciato, divertente al punto giusto senza però far gridare al miracolo. A fare la differenza in questo caso è però l'ambientazione circostante. Sfidare il cronometro, e la morte, su strade che collegano e attraversano paesini in puro stile british è qualcosa che va oltre la logica umana e che merita di essere provato. Molto interessante anche la modalità carriera, che prevede la possibilità da parte di team e costruttori di contattarvi via email per offrire un ingaggio e moto ancora più competitive. Insomma, il modo migliore per vivere il TT senza mai essere sbarcati sull'Isola di Man. O magari riviverlo a casa propria dopo esserci stati di persona.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X