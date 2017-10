Football Manager 2018: lo scouting

11 ottobre 2017

Joe Thomlinson, dal famoso canale dedicato al calcio di YouTube, Football Daily, presenta uno sguardo dettagliato su come sfruttare al meglio la tua rete di scouting in Football Manager 2018. Sia che tu sguazzi in centinaia di milioni di euro oppure lavori con budget più ristretti, questo video ti darà la giusta idea per trovare il migliore giocatore adatto alla tua squadre. Il sistema di scouting di quest’anno è stato revisionato per replicare le moderne tecniche utilizzate dai veri club di calcio e presenta strumenti più approfonditi di analisi dei dati. Utilizzando questi cambiamenti in maniera effettiva, i manager saranno stimolati per rivendicare il loro onore.