Fifa 18 si può già provare in anteprima

23 settembre 2017

È partito il conto alla rovescia per l’uscita di FIFA 18, il titolo sportivo più atteso dell’anno, in uscita il 29 settembre. Ma i giocatori più appassionati possono già provarlo. Già da ora FIFA 18 è disponibile su EA Access su XboxOne e Origin Access su PC, per dare la possibilità ai giocatori più impazienti di sperimentare per un totale di 10 ore di gioco le nuove avvincenti features del titolo. Iscrivendosi a EA Access e Origin Access si potrà inoltre risparmiare il 10% su alcuni acquisti digitali, inclusi FIFA Points.