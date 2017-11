F1 2017: scendi in pista con sorpassi al limite

Sarà stato un caso, ma al via della prima gara in Australia, dopo aver girato nelle libere e nelle qualifiche per prendere confidenza, mi sono trovato a fianco di Max Verstappen e potete già immaginare come è andata a finire. Incidente alla prima curva e monoposto in mille pezzi. Realismo allo stato puro. Con F1 2017 sembra di scendere in pista realmente e i comportamenti dei piloti sono uguali a quelli della realtà. Sorpassare non è per niente facile, mentre ci si può difendere molto bene coprendo le traiettorie interne. Guidabilità ottima e pur rimanendo un gioco Arcade le regolazioni da poter effettuare sulla macchina sono diverse e sensibili. Sensibili come sono gli input che arrivano dal joypad, qua un notevole passo avanti rispetto all'edizione 2016.



Codemasters ha anche migliorato la grafica, piccoli dettagli che fanno la differenza. La riproduzione di macchine e circuiti è fedele alla realtà. E le vetture storiche sono libidine per gli appassionati. Dalla mitica McLaren MP4/4 del 1988 di Senna alla F2004 di Schumacher passando per la FW18 di Damon Hill. Monoposto che hanno fatto la storia e il gusto di poterle scegliere è veramente da provare.



La modalità carriera è ben sviluppata e in dieci si può diventare i migliori piloti in circolazione. Non ci sono limitazione, ma partire con una monoposto non di alto livello può aiutare per fare esperienza. Lottare nelle retrovie con la Sauber per poi puntare ai top team avvicina molto alla realtà. E le regole sono le stesse della realtà per motori, pneumatici e componenti. Per un'esperienza, invece, più veloce non è da sottovalutare la modalità Campionati. Varie sfide di diversa durata per un mix tutto nuovo.