EA presenta il nuovo Need for Speed

Dopo alcuni anni di assenza e qualche episodio discutibile Electronic Arts annuncia un nuovo Need for Speed, l'ultimo capitolo della celebre serie di videogiochi di corse automobilistiche.

Ancora non si sa nulla di ufficiale se non che arriverà in autunno e che utilizzerà lo stesso motore grafico di Star Wars Battlefront , ma le prime voci degli sviluppatori parlano di un, con la possibilità di truccare i vostri bolidi in modo da farli sfrecciare in ambienti urbani notturni. Su VG247.it pensano che si tratti di Need for Speed Underground 3 . Non mancherà una, d'altra parte il gioco è stato recentemente trasposto anche in un film e un richiamo ai precedenti giochi della serie.