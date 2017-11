E' arrivata la nuova PlayStation App

9 novembre 2017

E' disponibile la nuova PlayStationApp, che permette ai gamer di restare sempre più connessi con gli amici e con la community PlayStation dal proprio dispositivo mobile. L’app può essere scaricata dall’App Store e da Google Play ed è disponibile in 23 lingue e 73 Paesi in tutto il mondo.



Principali caratteristiche di PlayStation App:

• Novità – Resta sempre aggiornato sulle attività e i post degli amici, sulle novità PlayStation e sui contenuti di influencer, sviluppatori e community manager che segui.

• Amici – Visualizza gli amici e il loro stato online e scopri i “giocatori che potresti conoscere” o “chi seguire”.

• Profilo – Scopri di più sui tuoi amici e condividi più informazioni personali grazie a un profilo più dettagliato, che ti permette di specificare il tuo elenco di giochi, le community di cui fai parte, attività, amici e molto altro ancora.

• Notifiche – Leggi facilmente messaggi ricevuti da PlayStation, inviti a party e giochi, notifiche di gioco, richieste di amicizia, eventi e non solo.

• Tasto PlayStation – Accedi in un istante al PlayStation Store e alle funzionalità più richieste, come eventi, trofei e informazioni per riscattare codici, oltre ad altre app PlayStation, tra cui Secondo schermo per PlayStation4, PlayStationMessages, PlayStation Communities e non solo.



PlayStationApp continuerà a essere costantemente ottimizzata per migliorare le funzionalità di interazione e di gioco nella community di gamer.