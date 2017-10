Doom su Nintendo Switch dal 10 novembre

16 ottobre 2017

Meno di un mese e poi anche i possessori di Nintendo Switch potranno godersi sulla loro console Doom, il pluripremiato ammazza-demoni di id Software. Il gioco sarà disponibile dal 10 novembre. In un nuovo video il direttore creativo Hugo Martin e il produttore esecutivo Marty Stratton discutono delle varie caratteristiche che i giocatori potranno sperimentare in DOOM per Nintendo Switch tra cui la completa campagna single-player (con tutte le modalità di difficoltà), la modalità Arcade e l’intero ventaglio delle mappe e modalità Multiplayer, inclusi tutti i contenuti aggiunti pubblicati in precedenza. Essi vanno inoltre ad analizzare in profondità il lavoro fatto con Panic Button per assicurarsi che DOOM su Nintendo Switch potesse essere veloce, brutale e perfettamente aderente all’esperienza che i giocatori avevano amato sulle altre piattaforme.