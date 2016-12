Countdown per il Nintendo Classic Mini Nes L'11 novembre sarà in vendita l'attesa console che riporta in vita trenta storici giochi degli anni '80

di ALBERTO GASPARRI 19 ottobre 2016

Ancora pochi giorni e poi gli appassionati di videogiochi potranno fare un balzo nel... passato. Fino agli anni '80 per la precisione. L'11 novembre, infatti, Nintendo metterà in vendita il "Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System". L'indimenticato NES fa il suo ritorno con una forma nuova ma familiare, una replica in miniatura della console Nintendo originale. Questa nuova console può essere collegata a una TV in alta definizione tramite il cavo HDMI incluso nella confezione e offre 30 giochi preinstallati, tra cui amatissimi classici come Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, PAC-MAN e Kirby’s Adventure. La confezione del Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System include un cavo HDMI, un cavo USB per alimentare la console (non l'alimentatore, ma basta quello di uno smartphone e di un tablet, ndr) e un Nintendo Classic Mini: NES Controller. L'attesa è altissima e di sicuro il Classic Mini farà la felicità di chi ha raggiunto gli "anta", ma anche di chi è solo a metà strada.

I giocatori possono collegare un secondo Nintendo Classic Mini: NES Controller, venduto separatamente, per giocare insieme a molti di questi classici. E' possibile usare anche un controller tradizionale o un controller tradizionale Pro per Wii. Il Nintendo Classic Mini: NES Controller può essere usato, collegandolo a un telecomando Wii, anche per giocare a titoli NES per Virtual Console di Wii U o Wii, rendendo così l'esperienza ancora più autentica. Una delle differenze più important, invece, è il fatto che non ci si dovrà neanche preoccupare di perdere i progressi di gioco, dato che ogni titolo dispone di salvataggi multipli che permettono di riprendere la partita dove la si era interrotta, senza bisogno di password. Cosa che trent'anni fa tutti rimpiangevano. Inoltre sarà possibile avere tre modalità di visualizzazione: "CRT", che riproduce i televisori a tubo catodico, "4:3" e "originale" in formato 1:1.

L'ELENCO DEI 30 GIOCHI INCLUSI • Balloon Fight

• BUBBLE BOBBLE

• Castlevania™

• Castlevania II: Simon’s Quest™

• Donkey Kong

• Donkey Kong Jr.

• DOUBLE DRAGON II: THE REVENGE

• Dr. Mario

• Excitebike

• FINAL FANTASY®

•Galaga™

• GHOSTS‘N GOBLINS™

• GRADIUS™

• Ice Climber

• Kid Icarus

• Kirby’s Adventure

• Mario Bros.

• MEGA MAN™ 2

• Metroid

• NINJA GAIDEN®

• PAC-MAN™

• Punch-Out!! Featuring Mr. Dream

• StarTropics

• SUPER C™

• Super Mario Bros.

• Super Mario Bros. 2

• Super Mario Bros. 3

• Tecmo Bowl™

• The Legend of Zelda

• Zelda II: The Adventure of Link

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X