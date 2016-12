Con Skylanders Imaginators, i bambini potranno creareil loro Skylander ideale

30 novembre 2016

Dal lancio di Skylanders® , bambini di ogni parte del mondo hanno spedito a Toys For Bob , i pionieri della categoria dei “giocattoli che prendono vita”, disegni fatti a mano di Sklanders accompagnati da una richiesta speciale – per favore, date vita ai miei Skylander. Il prossimo Ottobre, Activision Publishing, Inc., una sussidiaria di proprietà di Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) renderà realtà questo desiderio. Per la prima volta infatti, Skylanders® Imaginators darà ai Padroni del Portale il potere di scatenare la loro immaginazione dando loro la libertà di creare il proprio Skylander.

“Da quando abbiamo lanciato il primo videogioco della saga Skylanders, abbiamo ricevuto innumerevoli lettere e disegni da bambini di ogni parte del mondo desiderosi di condividere con noi le loro idee sui loro Skylanders. Non importa quanto vicini noi adulti siamo al nostro “bambino interiore”, perché nulla si avvicina alla creatività infinita che si sprigiona dalla mente di un bambino”, dichiara Eric Hirshberg, CEO di Activision Publishing, Inc. "Il gioco di quest’anno sarà una tela bianca perfetta perché l’immaginazione dei bambini possa scatenarsi ed essi possano creare e giocare con i loro Skylanders.”



Skylanders Imaginators dà ai giocatori immense possibilità per creare il più fantasioso Skylander possibile, che includono aspetto fisico, poteri, abilità, nome, motto, tema musicale e molto altro. L’incredibile profondità del sistema di creazione consente di creare un googol di personaggi differenti.



Kaos è di nuovo alle prese con il suo tentativo di conquista delle Skylands e tocca quindi ai Padroni del Portale di ogni parte del mondo creare i propri Skylander – conosciuti con il nome di Imaginators – utilizzando i Cristalli della Creazione, i nuovi personaggi allineati in base all’elemento. I Cristalli della Creazione consentono ai giocatori di trasportare i loro Imaginator in qualsiasi momento e luogo sulle varie console!



Skylanders Imaginators introduce gli Skylander Sensei, nuovi eroi che rappresentano dieci potenti Classi di combattimento come Cavaliere, Stregone, Arciere, Attaccabrighe e molto altro. I Sensei aiutano ad addestrare gli Imaginator offrendo una gamma di benefici tra cui la possibilità di sbloccare fantastiche armi Imaginator, di accedere ad aree speciali nel gioco e di offrire Tecniche Segrete nelle classi di Combattimento. I Sensei godono anch’essi di vantaggi unici tra cui l’abilità straordinaria di scatenare lo Sky-Chi – la super mossa perfetta della propria classe di combattimento. Ci sono un totale di 31 Sensei, che includono alcuni cattivi amati dai fan che sono stati riabilitati ed ora combattono per il bene!



A partire da oggi, i fan possono pre-ordinare lo Starter Pack di Skylanders Imaginators che include due nuovi personaggi Skylanders , un Cristallo della Creazione, il Portale del Potere ed il gioco completo. Skylanders Imaginators sarà disponibile per Xbox 360™, Xbox One™, PlayStation® 3, PlayStation® 4 e Wii U™.



Sviluppato da Toys For Bob, Skylanders Imaginators supporta tutti gli oltre 300 personaggi Skylanders dei giochi precedenti. Il gioco sarà disponibile in Europa dal 14 Ottobre prossimo. Per ulteriori informazioni, i fan possono seguire il nuovo canale Snapchat di Skylanders.