Clash Royale e Clash of Clans si aggiornano

Tante novità sono in arrivo per Clash Royale e Clash of Clans. Due dei videogiochi più amati su telefono e tablet, infatti, stanno per ricevere un aggiornamento che cambierà profondamente il vostro modo di giocarli.



Aggiornando Clash Royale, infatti, potrete sbloccare sei nuove carte, otterrete delle monete dopo ogni partita e guadagnerete il doppio dei forzieri.



Qua potrete trovare la lista completa dei cambiamenti .



In Clash of Clans, invece, sarà più semplice e veloce costruire un esercito bello corazzato. I tempi di arruolamento di truppe come i P.E.K.K.A., i dragoni e le streghe, infatti, sono stati accorciati a dismisura, consentendovi dunque di giocare più frequentemente e con un esercito più corazzato.



A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli dell'aggiornamento .