Bloodborne: una nuova patch e la prima espansione sono in arrivo

Tutti coloro che ancora stanno giocando a Bloodborne, o coloro che si sentono un po' vuoti dopo averlo terminato saranno contenti dì sapere che Sony e From Software non hanno ancora abbandonato il progetto.

Settimana prossima, infatti, arriverà il nuovo aggiornamento, firmato 1.0.4 che dovrebbe andare a correggere alcuni errori del gioco e migliorare le sue prestazioni.

Tra qualche settimana, invece, arriverà la prima espansione di Bloodborne. Non ci sono ancora dettagli su cosa conterrà il DLC, ma Shuhei ‎Yoshida, il presidente di Sony, ha detto che presto avremo nuove informazioni, probabilmente durante la conferenza E3 della compagnia:

“Mi hanno chiesto in molti se stiamo lavorando a un DLC per Bloodborne. Posso dirlo… È in arrivo un’espansione. Maggiori dettagli verranno rilasciati quest’anno.”

Siamo dunque tutti curiosi di sapere cosa conterranno i nuovi contenuti di gioco, dato che grazie a questa guida abbiamo già divorato tutto il gioco

Voi lo avete già finito?