Drago D'Oro, segui con noi la diretta streaming

A dimostrazione di come i videogiochi stiano diventando sempre più importanti nel nostro Paese, anche quest'anno, così come è stato nel 2014 e prima ancora nel 2013, torna il Drago D'Oro. Un premio importantissimo per il settore, istituito dall' Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani per dare un riconoscimento alle qualità espresse dal nostro medium preferito.

Alle ore 19:30 AESVI replica all'auditorium MAXXI di Roma con uno spettacolo che vede coinvolte alcune tra le firme più autorevoli della stampa videoludica nazionale, Mediaset sarà rappresentata dal nostro Dino Lanaro, impegnate a eleggere le migliori produzioni dell'anno appena trascorso. Impossibile ovviamente racchiudere tutti i titoli in un'unica macro selezione ed ecco allora che negli scorsi mesi i giurati si sono confrontati per stabilire i titoli da portare sul palco, arrivando alla fine ad eleggere giochi per ben venti categorie differenti.

Il Drago D'Oro, cresciuto tantissimo rispetto alla prima edizione, vuole tentare di imporsi come vero punto di riferimento e non nega di aver preso ispirazione da premi simili già presenti su scala internazionale, sperando un giorno di ottenerne la stessa caratura e importanza. A farlo crescere, ovviamente, ci penseranno proprio i videogiocatori, che svolgono un ruolo importantissimo in questo ambito, indispensabili per spingere nella giusta direzione un'industria che sempre più insistentemente sta entrando nei salotti di tutti e che è capace di farci ridere, piangere e discutere ma che rappresenta, sopra ogni altra cosa, la condivisione di una passione comune.