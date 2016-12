PlayStation: 20 anni all'insegna del divertimento

PlayStation venne lanciata sul mercato giapponese il 3 dicembre del 1994, tra lo scetticismo di buona parte del settore e di alcuni suoi dipendenti. In effetti, il colosso nipponico aveva fino ad allora prodotto soltanto elettrodomestici e non aveva alcuna esperienza nello sviluppo di una console da gioco, escludendo il progetto che la vide legata in una breve partnership con Nintendo. Si trattava dunque di una scommessa, ma come si suol dire, "chi non risica non rosica": la pazzia di Ken Kutaragi (all’epoca “un semplice” ingegnere) e del neonato dipartimento gaming venne presto ripagata da un enorme successo di vendita, forte dell’utilizzo del CD-ROM come supporto fisico (una scelta piuttosto azzeccata da più punti di vista) e di una line-up da urlo.

Sony dovette vedersela con gli altri due colossi del mercato giapponese, ovvero Nintendo e SEGA, che erano due sinonimi della parola videogioco. La società di Tokyo partiva dunque da una posizione di apparente inferiorità: si trattava di un nuovo ed ambiziosissimo progetto da lanciare in un mercato estremamente competitivo, in cui sembrava quasi impossibile ritagliarsi un piccolo spazio, figuriamoci a conquistarlo.

Fortunatamente, in aiuto di Sony arrivarono i giochi: Ridge Racer, Tekken, Metal Gear Solid, Tomb Raider e Crash Bandicoot, la nemesi naturale di Super Mario. Le due mascotte non si sono mai scontrate all’interno di un videogioco, eppure rappresentavano una sintesi perfetta della rivalità tra i due marchi, partita con lo scioglimento dell’accordo che li avrebbe voluti legati per lo sviluppo dello SNES-CD. Sony aveva trovato nel marsupiale arancione la sua icona perfetta: si trattava di un eroe veloce, giovane e per certi versi irriverente, che rappresentava dunque la filosofia della sua prima console, per non parlare poi di Lara Croft, la prima grande icona femminile dei videogames che era in grado di farsi valere in un universo virtuale popolato da troppi personaggi maschili.

PlayStation ha avuto il merito di riuscire a diffondere l’idea che le console non fossero semplici giochini elettronici, ma che dietro a questo meraviglioso hobby ci fosse qualcosa di più. A distanza di vent’anni si parla ancora di PlayStation quando ci si riferisce ad uno dei pilastri dell’intero settore videoludico, ma per chi avesse da poco passato i 30, PlayStation rappresenterà semplicemente un ricordo di un’epoca meravigliosa. I pomeriggi scorrevano via veloci giocando con un multitap con quattro amici a Winning Eleven, quando mesi e mesi di risparmi venivano dilapidati per acquistare a 200.000 lire una versione giapponese di Tekken 3, in barba a chi sceglieva di piratare i giochi. In questo senso, soprattutto nel nostro paese, la modifica della console era una prassi ormai consolidata e PlayStation è stata un inconsapevole veicolo di questo malcostume. Fortunatamente il destino ha riservato a Sony un futuro decisamente roseo, grazie al successo di PlayStation 2 che ha consolidato la forza di questo marchio a colpi di vendite, fino ad arrivare all’esordio di PSP (sostituita da PS Vita) che è andata in pensione dopo 10 anni di onorato servizio. Dopo un esordio claudicante di PS3 nel novembre del 2006, Sony è riuscita ad imporsi nel rush finale su Xbox 360 grazie ad esclusive potenti come The Last of Us, il pluripremiato titolo sviluppato dalla software house che ha dato i natali proprio a Crash Bandicoot, Naughty Dog.

La quarta generazione delle console Sony ha avuto inizio il 29 novembre 2013, grazie al lancio di PlayStation 4: la console giapponese è partita nel migliore dei modi grazie a 13,5 milioni di unità vendute. Per chi ancora non l’avesse ancora capito, PlayStation è un simbolo dei nostri tempi, non una semplice console.