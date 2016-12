I personaggi escono dal gioco con Skylanders Trap Team

Qualche anno fa gli sviluppatori di Skylanders ebbero la geniale idea di portare giocattoli veri all’interno di un videogioco, ne nacque un titolo in grado di far incassare ad Activision una montagna di soldi. Quattro titoli dopo, grazie a Trap Team, siamo pronti per il prossimo passo: portare personaggi virtuali nel nostro mondo.

Tutto inizia quando tutti i più pericolosi cattivi del mondo degli Skylander vengono fatti fuggire da una figura misteriosa che non ha in mente niente di buono, ma che probabilmente ha bisogno del caos per portare avanti i suoi loschi piani. A questo punto entriamo in gioco noi, che grazie ai nostri personaggi dovremo imprigionare nuovamente questi loschi figuri e riportare la pace, ed è a questo punto che entra in gioco la

novità di Trap Team.

Il titolo introduce infatti non solo nuovi personaggi e un nuovo portale (Compatibile con tutti gli Skylander precedenti) ma anche dei “cristalli” legati ai vari elementi del gioco, in cui potremo imprigionare i cattivi. Ad esempio, se sconfiggiamo un boss dell’elemento Natura, e abbiamo una trappola Natura, basterà metterla nel portale per risucchiarlo al suo interno. A quel punto la trappola si illuminerà e lo sentiremo parlare e commentare la nostra partita, come se fosse realmente uscito dal gioco. E non è finita qua, quando catturiamo un boss possiamo anche utilizzarlo come se fosse uno Skylander secondario, alternandolo al personaggio principale. Considerando che ci sono circa 40 cattivi da imprigionare, ognuno con poteri differenti, capite anche voi quanto si possano moltiplicare le possibilità di approccio a uno scontro. Se poi non foste in possesso di una trappola corrispondete al cattivo non vi preoccupate, lo batterete comunque, solo che non potrete utilizzarlo finché non comprate un cristallo dell’elemento corrispondente.

Grazie a questa trovata, Skylanders Trap Team riesce a dare un tocco di novità a un gioco che tutto sommato è abbastanza simile nelle meccaniche al capitolo precedente, anche se questo non gli impedisce di essere molto divertente da giocare, sia per i più piccoli che per i loro genitori. Altro tocco di classe del gioco è che ne esiste anche una edizione mobile, che comprende un portale wireless, in cui inserire il tablet e un piccolo ma comodo gamepad. In questo modo Activision permette a tutti quelli che non hanno una console, ma possiedono un iPad o un tablet Android, di giocare comunque e dovunque. Un’ottima soluzione anche per quei padri che vogliono che la console tutta per loro e hanno bisogno di qualcosa per distrarre i più piccoli!

Ovviamente al gioco non mancano nuovi personaggi, nuove aree segrete, nuovi collezionabili e tutti gli elementi che lo hanno reso una vera e propria macchina per soldi. Senza dubbio uno degli acquisti più consigliati per un genitore che vuol dare ai propri figli un titolo divertente e sicuro. Ma non venite a lamentarvi con noi quando vi chiederà di completare la propria collezione di personaggi!