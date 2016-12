Assetto Corsa: uno studio italiano annulla la distanza tra simulazione e realtà

Sono cresciuto con Pitfall, Track & Field, Outrun e tanti altri pixel che attraverso la mia immaginazione sono diventati mondi da esplorare. Oggi, grazie ai traguardi della tecnologia videoludica si è arrivati ad un livello di simulazione molto vicino alla realtà. Il nostro cervello ormai lavora diversamente: non trasformiamo grafica in realtà ma critichiamo la grafica che non le è fedele.

Con questa premessa chi l’avrebbe mai detto che un piccolo team italiano composto nel 2009 da solo 11 persone, per esternare la passione per le auto e i videogame avrebbe concepito quella che oggi è la più reale simulazione automobilistica?

Con Assetto Corsa, Kunos Simulazioni non ha solo raggiunto un grande traguardo ma ha dimostrato ancora una volta che anche in Italia si possono sviluppare videogiochi in grado di competere col mercato internazionale, riaccendendo nel nostro Paese, in tempo di crisi, una fiamma, quella della “speranza” per tutti i giovani che sognano di lavorare in questa industria.

Lo scorso 29 settembre ho avuto il piacere di presenziare all’evento organizzato a Vallelunga da Kunos Simulazioni, dove ho potuto vivere un’esperienza davvero interessante: provare il titolo con il simulatore (con tanto di Oculus Rift) e successivamente in pista con la stessa auto, e vi assicuro che (tolta la paura di schiantarsi un po’ più vissuta sulla pista vera) le due esperienze non sono poi così lontane. Dopo i due test, entusiasta e con un po’ di adrenalina ancora in circolo, ho scambiato due chiacchiere con Marco Massarutto, Project Manager di Kunos Simulazioni, ed ecco cosa ci siamo detti.





Dino Lanaro: Quando avete concepito Assetto Corsa?

Marco Massarutto: Assetto corsa è stato concepito nel 2009, ci sono voluti 5 anni anche perché il team inizialmente era composto da 11 persone, oggi siamo in 15, molto pochi lo so, ma la maggior parte appassionati di auto. Recentemente sono entrati nel team anche due sviluppatori di Rockstar e dell’ultimo GTA V, e subito si sono appassionati anche loro alle auto. Il fatto che i nostri uffici si trovino proprio nel circuito di Vallelunga ci ha aiutato parecchio.

Quale era il vostro obiettivo quando avete iniziato lo sviluppo?

Inizialmente volevamo portare nelle case degli appassionati un videogioco di simulazione automobilistica, ma poi lavorando sul gioco ci siamo resi conto di aver portato sui pc nelle case dei gamer lo stesso livello di simulazione che viene utilizzato dalle case automobilistiche. Abbiamo cercato di spostare l’interesse, più che sui contenuti e le modalità, sul “piacere di guida” che è molto diverso in ogni auto. Ogni auto che guidi devi “sentirla tua” e deve essere unica, se nel gioco hai 50 auto devi provare 50 stili di guida diversi, questo è stato il nostro obbiettivo principale.

Un obiettivo ambizioso direi, come avete fatto a realizzarlo?

Sviluppando un motore fisico molto evoluto grazie al quale inserendo i dati tecnici della vettura ti ritrovi nel simulatore esattamente gli stessi comportamenti dell’auto reale.

Assetto Corsa è stato sviluppato per PC, ma non pensate di scontentare i videogiocatori da Console?

Dico ai console-gamer di avere solo un po’ di pazienza perché stiamo lavorando anche per accontentare loro, grazie soprattutto alle nuove console, con quelle precedenti infatti sarebbe stato impossibile il “porting”, ma quelle attuali sono molto vicine come architettura ai Pc attuali. La ps4 ha 8 core nella cpu e questo è universale, mentre un PC può essere assemblato in migliaia di modi e non si può garantire la stessa esperienza su un pc da 300 euro e su uno da 1500euro per esempio, ma anche sui pc più costosi ci possono essere problemi di incompatibilità, ci è anche capitato di avere problemi su un personal computer che aveva incompatibilità tra scheda video e scheda madre.

Progetti in serbo per il futuro?

Si, una vacanza enorme, di quelle che mi dimentico l’indirizzo di casa! A parte gli scherzi, l’idea di entrare in un centro commerciale e vedere il nostro gioco sugli scaffali mi emozionerebbe parecchio, come è stato emozionante leggere diversi articoli positivi su Assetto Corsa anche quando il gioco era in fase di sviluppo. Ricordo con piacere anche la mia ospitata a Gamerland, dove per la prima volta abbiamo potuto parlare del nostro progetto in una rete televisiva importante.

Quando potremo finalmente mettere le mani sopra la versione finale del gioco?

La versione che vi abbiamo presentato oggi è molto diversa rispetto a quella che c’è attualmente su Steam, anche nel motore grafico che è migliorato notevolmente e il sonoro, molto più immersivo, ma la versione finale arriverà il 15 ottobre.