Per FIFA 16 Thomas Müller è stato l'uomo partita di Bayern - Juve

Thomas Müller, l'autore del momentaneo 2 - 2 al 91° minuto di Bayern Monaco - Juventus, è per EA Sports l'uomo partita del match di ieri sera di Champions League.



L'attaccante tedesco, quindi, potrà essere trovato all'interno dei pacchetti di FIFA Ultimate Team, la speciale modalità che mescola le figurine con un manageriale calcistico, in una speciale versione arancione, con le statistiche gonfiate fino ad un sontuoso 89 .



Questa è un'operazione classica che EA Sports mette in atto per premiare i migliori calciatori che si sono distinti in campo durante i match più attesi dell'anno. Muller ieri ha segnato la rete decisiva che ha capovolto le sorti dell'incontro e quindi entra di diritto in questa categoria.



Questa speciale versione del calciatore potrà essere trovata in tutti i pacchetti di FUT fino a domani alle 13. In questi giorni si potranno trovare anche gli altri due protagonisti di ieri, Coman e Thiago, in versione IF, ovvero potenziata in seguito all'ottimo periodo di forma. Qui potrete trovare l'elenco completo dei giocatori di questa settimana , tra i quali figurano anche Ibrahimovic e Florenzi.