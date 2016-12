La leggenda di Kobe Bryant continuerà in NBA 2K17

Uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi, Kobe Bryant, in queste ore sta per ritirarsi, lasciando per sempre i campi da gioco.



Un evento storico, che gli appassionati di tutto il mondo stanno seguendo con emozione e rispetto, sentimenti che accomunano i fan e gli avversari del Black Mamba quando ripensano alle sue imprese.



Per celebrare questo eccezionale atleta 2K Games, il publisher che distribuisce l'amatissimo NBA 2K, ha deciso di dedicare a Bryant la prossima edizione del gioco, confezionando su misura del numero 24 dei Los Angeles Lakers una Legend Edition.



Questa speciale confezione di NBA 2K17 conterrà diversi oggetti targati Kobe Bryant e arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo settembre.



Qui potrete trovare tutti i contenuti di questa edizione e il primo video di presentazione .