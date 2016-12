I Warriors dei record non sono la squadra più forte del ventennio per NBA 2K16

I Golden State Warriors hanno appena chiuso la stagione regolare con il miglior record della storia NBA, portando a casa 73 vottorie su 82 partite.



Una prestazione persino migliore di quella registrata nel lontano 1996 da parte dei Chicago Bulls di Michael Jordan, che si fermarono a "sole" 72 W.



Questo però non è bastato per NBA 2K16, la più celebre e giocata simulazione cestistica del pianeta, per decretare la squadra di Stephen Curry come la migliore degli ultimi 20 anni.



2K Games ha infatti provato a mettere a confronto i Warriors con alcune delle formazioni più forti di sempre, come appunto i Bulls di MJ e Pippen o i Lakers di Bryant e O'Neal.



Il confronto è serrato e si decide all'ultimo canestro a favore di quei Lakers che nel 2001 furono capaci di vincere 15 incontri su 16 partite nei PlayOff. Siete d'accordo?



Qui potrete vedere il video che racconta la sfida .



Nel frattempo sapevate che Kobe Bryant sarà sulla copertina di NBA 2K17 ?