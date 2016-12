Superbowl 50: questa volta i videogiochi non hanno indovinato il risultato

Nella notte si è giocato il cinquantesimo Superbowl che i Denver Broncos di Peyton Manning si sono aggiudicati per 24 a 10 contro i Carolina Panthers dell'MVP della stagione Cam Newton.



Un punteggio netto, figlio dell'ottimo lavoro difensivo della squadra del Colorado e della serata non brillantissima dei due quarterback, le stelle delle due franchige.



Ed è stata, forse, la serataccia di Newton ad ingannare Madden NFL 16, la più venduta simulazione di football americano del pianeta. Qualche giorno prima della partita, infatti, Electronic Arts aveva provato a predirre il risultato del cinquantesimo Superbowl, forte del fatto che lo scorso anno questo videogioco non solo aveva indovinato il vincitore della partita, ma anche il risultato esatto .



Stavolta le cose sono andate diversamente, tanto che per Madden NFL 16 avrebbero dovuto essere i Carolina Panthers ad aggiudicarsi il Superbowl. La somma dei pronostici di questi ultimi playoff si chiude con un discreto 9 su 20 per il gioco di EA.



Nel caso in cui vogliate rivivere le emozioni del Superbowl 50, Madden NFL 16 è disponibile gratuitamente per tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento EA Access su PC e Xbox One.