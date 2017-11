Facebook

Eicma, scatti d'autore di Monica Silva Scatti incredibili di Monica Silva all'Eicma. La fotografa ufficiale dell'esposizione, per il terzo anno consecutivo, all'allestito all'interno della Fiera uno set fotografico per immortalare i vari ospiti famosi presenti. Brasiliana di nascita, ma italiana di adozione ha costruito un ambiente familiare che ricorda la sua infanzia e la sua casa: "Tornare ad EICMA dopo la realizzazione delle campagne delle ultime edizioni e l’esperienza live dello scorso anno è davvero emozionante - ha commentato - Quest’anno la sfida che affronto è ancora più grande: lo spazio che Eicma ha deciso di dedicare alla fotografia e all’immagine non è più nell’area Kustom, bensì nel centro nevralgico della manifestazione, a stretto contatto con i big del mondo delle due ruote e con i più importanti brand del settore. Il set è come un salotto dedicato alle persone con la passione per la moto. “Chi ha la moto dentro” la porterebbe con sé anche in una dimensione domestica: vorrei rappresentare questo attaccamento nei confronti delle due ruote, immortalando i protagonisti e le loro moto nel “salotto fotografico” di EICMA. L’obiettivo, mio e degli organizzatori, è quello di coinvolgere, attrarre, mettere sotto i riflettori e condividere in tempo reale i volti dei veri amanti del mondo delle due ruote che avrò la fortuna di ospitare nella mia Shooting Area. Un ottimo modo per scoprire i tratti comuni di una grande passione, capace di avvicinare e di mettere in comunicazione mondi diversi, come il motociclismo, la street culture, la moda e lo show business".



Grazie al supporto di Mafer (con i marchi Broncolor e PhaseOne) e di Manfrotto, Monica Silva realizza ritratti d’autore in uno spazio di circa ottanta metri quadri, perfettamente attrezzato e caratterizzato da uno stile particolare. Il set è un vero e proprio salotto anni Sessanta, con zona bar, giradischi e vinili, in una visione che avvicina la passione per il vintage al mondo delle due ruote. Una scelta pienamente in linea con lo stile dell’area Kustom di quest’anno, che esce dalla manifestazione e raggiunge gli spazi dell’East Market di Lambrate. Altra protagonista del set di Monica Silva è la “Wall of Fame” fotografica di EICMA: una parete lunga 11 metri con i ritratti fotografici più interessanti dei personaggi noti che hanno visitato l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, scattati da lei negli ultimi due anni. >