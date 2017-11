Facebook

A Total War Saga: Thrones of Britannia SEGA ha annunciato il nuovo capitolo strategico a sfondo storico Thrones of Britannia, il primo titolo della nuova serie "A Total War Saga" ideato da Creative Assembly. L’anno è l’878 d.C., ed è appena terminata l’invasione dei Vichinghi dalla Gran Bretagna. I grandi condottieri vichinghi hanno piantato bene le loro radici, ma gli ambiziosi sovrani dell'Inghilterra, dell'Irlanda, della Scozia e del Galles covano aspirazioni proprie – tra cui il grande re Alfred di Wessex. La Britannia è una fornace di possibilità, da cui si forgerà il modello della moderna Gran Bretagna, attraverso la mappa dettagliatissima della campagna di Total War. A Total War Saga: Thrones of Britannia sarà disponibile per PC nel 2018. >