Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

"RAID: World War II", arriva la versione fisca Starbreeze, Lion game Lion e 505 Games (divisione editoriale del gruppo Digital Bros) hanno annunciato la disponibilità della versione fisica del loro nuovo emozionante sparatutto in prima persona RAID: World War II per le console PlayStation®4 e Xbox One. I videogiocatori che acquisteranno l’edizione console otterranno un contenuto esclusivo per personalizzare i personaggi del gioco, il Golden Leather Jacket. >