Volley: Novara forza quattro, Busto ko. Perugia vince ancora, bene Piacenza

VOLLEY

In A1 la Igor Gorgonzola trionfa anche contro Busto Arsizio e resta imbattuta. Gli umbri fanno due su due in Superlega grazie al 3-0 su Monza

© twitter La quarta giornata della Serie A1 di volley femminile vede l’ennesimo successo di Novara, che supera anche Busto Arsizio per 0-3 e fa quattro vittorie su quattro partite. Bene Scandicci, che regola Casalmaggiore 3-1 (25 punti per Antropova). Ok anche Firenze e Pinerolo. La seconda di Superlega sorride ancora a Perugia (0-3 su Monza) e Piacenza (0-3 su Milano). Torna alla vittoria la Lube Civitanova (0-3 a Padova), ok Catania (ko Cisterna 3-1).

SERIE A1 - VOLLEY FEMMINILE

Scandicci ritrova il successo contro Casalmaggiore per 3-1: termina 25-18, 23-25, 25-14, 25-22 la sfida, con Antropova (25 punti) e Zhu (21) che mettono ko le speranze delle ospiti, che non trovano le solite risposte da Smarzek (9 punti per lei) e Perinelli (10). Incontro ben gestito dalla squadra di casa, che trova le giuste distanze all’inizio e dopo aver perso il secondo set riesce a dare lo strappo decisivo per orientare le sorti della partita. La formazione toscana ritrova così il successo dopo il 3-2 della scorsa giornata contro Milano, mentre Casalmaggiore trova la terza sconfitta in questo avvio di stagione. Novara fa quattro su quattro e supera anche l’ostacolo Busto Arsizio: vittoria che arriva in tre parziali con un 18-25, 17-25, 21-25 netto che vede brillare Akimova con 21 punti e Buijs con 15. Fatica la formazione lombarda, che trova un solo muro in tutto il match e non riesce a cambiare l’inerzia della sfida specie nel terzo set, dove nel finale perde l’occasione di riaprire i conti. Gioisce Pinerolo, che vince in tre set in casa di Vallefoglia e trova il secondo successo in quattro partite, il primo da bottino pieno. Termina 22-25, 18-25, 17-25 la sfida, con Ungureanu autentica trascinatrice grazie ad un bottino di 17 punti (10 invece per Akrari e 9 per Nemeth): non bastano gli 11 di Mingardi alla formazione di casa, che cede alle avversarie restando sostanzialmente sotto per tutto il match. Successo anche per Firenze, che trova ancora la vittoria in casa dell’Itas Trentino in quattro set: 18-25, 13-25, 25-17, 21-25. Ishikawa (18 punti), Lasic e Alsmeier sono le protagoniste di un match fin da subito incanalato bene dalla formazione toscana, che trova poi la reazione trentina, che reagisce guidata da Dehoog (20 punti per lei) e Shcherban, ma dopo in terzo set non trova la forza per rispondere a Firenze, che sale così a 7 punti.

SUPERLEGA - VOLLEY MASCHILE

Perugia fa due su due: contro Monza arriva una vittoria sofferta e combattuta, nonostante lo 0-3 potrebbe suggerire il contrario. 23-25, 30-32, 22-25 il punteggio dei tre set, tutti combattuti punto su punto e decisi a favore degli umbri nel momento decisivo. Semeniuk (14 punti) e Solè (10) top scorers degli ospiti, mentre Szwarc (15) e Takahashi (14) contribuiscono certamente a tenere aperta la sfida fino alla fine, nonostante il risultato nettamente favorevole a Perugia. Si riscatta la Lube Civitanova, che trova il successo contro Padova dopo la sconfitta contro Monza. 0-3 netto della formazione marchigiana, che chiude 22-25, 20-25, 21-25 un incontro sostanzialmente sempre condotto. Grande prestazione di Nikolov (13 punti ed MVP di giornata), con Lagumdzija top scorer con 14 punti (al pari di Gabriel Garcia per i veneti). Altra notizia positiva per la Lube è data dal ritorno in campo di Simone Anzani. Vittoria in trasferta anche per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che regola 0-3 l’Allianz Milano e fa due su due in questo avvio di stagione. Termina con un 23-25, 21-25, 23-25 la sfida tra le due compagini, con Romanò-Leal (14 punti a testa) e Santos (16) che trascinano la propria squadra al successo. Non basta un super Dirlic da 23 punti ai padroni di casa per frenare la formazione ospite. I 26 punti di Buchegger portano alla prima vittoria stagionale infine Catania, che si impone 3-1 su Cisterna con un agevole quarto set dopo i due centrali chiusi 26-24 che hanno avviato la rimonta dopo lo svantaggio iniziale causando dal 22-25 ospite. Bene anche Randazzo e Manavinezhad (14), mentre tra gli avversari brilla Faure con 18 punti.