Volley, Mondiali: Italia spettacolare, 3-0 al Belgio e semifinale

L'Italia si prende la rivincita e con tutti gli interessi: se il Belgio l'aveva battuta nel girone al quinto set, nel quarto di finale Mondiale a Pasay City non c'è discussione. Gli Azzurri giocano una partita impeccabile, scappando via sin da subito e passando dal 4-4 al 13-5, prenotando di fatto il primo set. Funziona tutto: gli attacchi di Michieletto, i muri di uno scatenato Russo, la difesa di Giannelli. Solo Desmet e Reggers sembrano tenere il ritmo tra le file della squadra di Zanini. Il 25-13 del primo set, però, è un chiaro messaggio: oggi non ce n'è per nessuno. Nel secondo, il Belgio resta più attaccato al set, ma dal 12-10 in poi comunque non ci sarà margine per rientrare: parziale di 9-3 che indirizza ulteriormente la gara. L'Italia incassa tre punti di fila (da 23-15 a 23-18), poi chiude i conti.



L'unica "novità" nell'ultimo parziale è che per la prima volta il Belgio si porta anche in vantaggio (9-8), ma ancora una volta l'Italia si scatena: dal 10-10 al 16-12. La squadra di Zanini si riporta fino al 19-16, poi sono muri e battute a fare il resto: Michieletto trova punti dal servizio, Giannelli non fa mai cadere la palla a terra e l'ace di Roberto Russo (12 punti a fine gara) certifica il passaggio del turno dell'Italia. Finisce 25-13, 25-18, 25-18 con anche Michieletto (11) e Bottolo (10) in doppia cifra con tanti attacchi a segno e decisivi. Ora, una tra Polonia e Turchia: ma questa squadra non teme nessuno e autorizza a sognare.