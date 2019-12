Volley, Mondiale club donne: vincono Conegliano e Novara, italiane prime nei due gironi

Non si arresta la marcia delle italiane nel Mondiale per club femminile di volley: tre vittorie su tre per Conegliano e Novara. A Shaoxing (Cina) le Pantere si impongono al tie-break contro le brasiliane del Minas: 25-17, 25-19, 20-25, 22-25, 28-26 i parziali per le venete, sicure del primo posto nel gruppo A e senza le migliori. Vittoria anche per Novara, che stende 3-0 il Praia (25-21, 26-24, 25-19) ed è prima nel gruppo B.

Conegliano era già qualificata alla fase successiva del Mondiale per club, dunque coach Santarelli ritiene di non dover spremere Paola Egonu, Miryam Sylla e Raphaela Folie nemmeno per uno scambio. Troppo fitto il calendario per permettersi di sprecare energie contro un Minas già eliminato. Dentro quindi le seconde linee, soprattutto dal 2-0 in poi, quando Santarelli decide di togliere dal taraflex anche Hill, De Kruijf, Wolosz e De Gennaro. Fin quando c'erano queste ultime, le venete non hanno mai sofferto le brasiliane. Sugli scudi la statunitense, autrice di 11 punti, l'olandese piazza invece il punto che vale il primo parziale (25-17). Vinto per 25-19 il secondo parziale, la Imoco si rilassa e concede due set alle avversarie. Egonu e Sylla incitano da fuori le compagne quasi come se stessero giocando loro: nel lunghissimo tie-break, durato più di un set normale, è un muro di Chiaka Ogbogu, il settimo della sua partita, a dare il 3-2 alle venete, che ora aspettano di sapere l'avversaria in semifinale. Migliori marcatrici Terry Enweonwu, 23 punti, e Roslandy Acosta (21) per le brasiliane.

Chi si doveva conquistare la qualificazione era Novara, anche se l'obiettivo era veramente a un passo: il 3-0 al Praia Clube certifica non solo la semifinale ma anche il primo posto nel gruppo B. Vuol dire che le italiane si potranno incontrare al massimo nell'atto conclusivo. In semifinale, invece, troveranno le seconde degli altri gironi. Le campionesse d'Europa guidate da Massimo Barbolini battono le brasiliane con i parziali di 25-21, 26-24, 25-19 e devono lavorare soprattutto nel primo set, quando vanno sul -5 ma con una poderosa rimonta finale si instradano verso una vittoria mai più in discussione: 42-33 negli attacchi vincenti, 5-2 nel conto degli ace e superiorità anche a muro (9-8). Per la Igor Gorgonzola fanno la voce grossa Jovana Brakocevic ed Elitsa Vasileva con 17 punti, la migliore del Praia è Fernanda Rodrigues (13 punti).