Volley, Europei: l'Italia vola ai quarti, Belgio k.o.

FEMMINILE

A Belgrado, le azzurre dominano e vincono 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 25-12): ora una tra Russia e Bielorussia

L'Italia non sbaglia e vola ai quarti di finale degli Europei femminili di volley. A Belgrado, le azzurre battono 3-1 il Belgio: affronteranno una tra Russia e Bielorussia. La formazione di Mazzanti fa valere la differenza tecnica con le ragazze di Vande Broek, evidenziata dai parziali: 25-14, 23-25, 25-17, 25-12. Scatenata Paola Egonu, che mette a referto 27 punti. Bene anche Elena Pietrini, che ne realizza 19, e Miriam Sylla (14). ansa

Missione compiuta per l'Italvolley femminile: a Belgrado, negli ottavi di finale degli Europei, arriva una convincente vittoria in quattro set contro il Belgio, rimesso in partita soltanto da una serie di errori della formazione di Mazzanti, capace però di imporre la differenza dal punto di vista tecnico. A testimoniare il dominio sono i parziali: 25-14, 23-25, 25-17, 25-12. Un match nel quale le azzurre dominano in lungo e in largo grazie alle scatenate Paola Egonu ed Elena Pietrini ed una ritrovata Miriam Sylla. L'Italia scappa via sin dai primi punti (dal 4-4 all'8-4), poi crea il solco tra sé e le avversarie (23-12 il massimo vantaggio) e chiude sul 25-14. Nel secondo, il Belgio torna in partita grazie anche agli errori delle azzurre, che incassano anche il -4 (13-17), poi pareggiano (23-23), ma regalano l'1-1 grazie all'attacco fallito da Egonu che, unito alla schiacciata di Van Avermaet, vale il 25-23 per la formazione di Vande Broek.

Il set perso fa da campanello d'allarme e l'Italia si sveglia, tornando agli ottimi livelli del primo parziale. Non a caso, il Belgio è già doppiato a metà set (14-7), e il 25-17 chiuso da Elena Pietrini vale il secondo vantaggio azzurro. Nel quarto non c'è storia: persino i punti che sembrano già persi si trasformano in oro grazie ad una ritrovata Miriam Sylla, ed Egonu e Pietrini fanno il resto. Finisce 25-12, con l'Italia che gioisce e vola ai quarti di finale, dove affronterà Russia o Bielorussia. Mazzanti spera in un'altra grande prestazione di Paola Egonu, che chiude con 27 punti, di Elena Pietrini, che ne realizza 19, e di Miriam Sylla, a quota 14. Una squadra che, fortunatamente, sembra non risentire dell'assenza di Sarah Fahr e che si alterna bene in palleggio, con Alessia Orro e Ofelia Malinov sugli scudi in fase di preparazione dell'attacco.