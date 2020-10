Vittoria sull'ottovolante per Monza: contro Firenze finisce 3-1

VOLLEY FEMMINILE

Vittoria, dieci punti e quarto posto in classifica per la Saugella Monza, che con il successo per 3-1 (25-20, 22-25, 25-15, 25-22) su Il Bisonte Firenze completa il terzo turno di Serie A1 femminile e permette alle brianzole di dimenticare l'ultima sconfitta esterna sul campo di Chieri.

Un match strano, come dichiarato a fine partita anche da Carlotta Cambi, in cui le due squadre si sono alternate al comando con la Saugella che però ha avuto la meglio. Monza ha impressionato in avvio, normalizzandosi poi alla distanza e rischiando non di poco nel quarto e decisivo parziale. Sopra 17-9, la brianzole hanno sprecato un largo vantaggio facendosi rimontare, chiudendo la contesa solo di misura. Qualche rammarico per Firenze, molto fallosa questa sera (28 errori).

La formazione di Mencarelli interrompe così l'ottima striscia di due vittorie consecutive e si prepara all'uno-due di fuoco, prima in casa di Busto Arsizio e poi al Mandela Forum per la sfida proibitiva contro le campionesse del mondo in carica di Conegliano. Via il dente e via il dolore anche per la Saugella, che contro le venete se la vedrà già nel prossimo turno di campionato.

Saugella Monza-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-20, 22-25, 25-15, 25-22)

- Monza : Danesi 10, Van Hecke 18, Orthmann 15, Heyrman 14, Orro 3, Meijners 9, Parrocchiale (L), Begic, Davyskiba, Squarcini. Non entrate: Negretti, Carraro, Obossa. All.: Gaspari.

- Firenze : Guerra 12, Alberti 2, Nwakalor 18, Van Gestel 15, Belien 8, Cambi 3, Venturi (L), Enweonwu 3, Kone 1, Panetoni, Lazic, Hashimoto. All.: Mencarelli.

