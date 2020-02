Novara si muove per l’opposto: offerta per Diouf, Thompson per la prossima stagione

A1 FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Campionato e Champions League devono ancora entrare nel vivo, ma i movimenti di mercato dell’Igor Gorgonzola Novara sono già molto intensi. Per questa stagione, ma anche per l’anno che verrà, la dirigenza piemontese è al lavoro per rinforzare la casella dell’opposto, in questo momento ricoperta dall’italo-serba Jována Brakočević che a inizio ottobre è stata operata al menisco.

Per il finale di campionato è stata presentata un’offerta a Valentina Diouf, italiana che concluderà il campionato sudcoreano a metà marzo. Una stagione da incorniciare per la classe '93, che dopo una superlativa annata in Brasile ora sta facendo sfracelli anche con la maglia del Daejeon: 832 punti in 26 match, una media di 32 palloni messi a terra a partita. Neanche a dirlo, top scorer del campionato.

Ma la società campione d'Europa in carica non si ferma qui, perché per la stagione 2020/21 si lavora anche e soprattutto a Jordan Thompson. L'opposto americano, approdato a dicembre al Fenerbahçe, potrebbe così lasciare la Turchia dopo solo qualche mese. Per quella che Karch Kiraly ha definito "qualcosa di più di una semplice promessa", c'è anche l'interesse concreto di Monza, che prepara un mercato di assoluto livello. La Saugella si contende con Novara anche Caterina Bosetti, destinata a lasciare Casalmaggiore dopo due stagioni da leader sia sotto l'aspetto tecnico che caratteriale.