Monza-Galatasaray, primo atto della finale di CEV Cup: diretta streaming su SportMediaset.it

Rientrata dalla Final Four di Coppa Italia con delle indicazioni positive nonostante l'eliminazione in semifinale, la Saugella Monza sposta il focus sulla finale d'andata di CEV Cup contro il Galatasaray HDI Istanbul, formazione turca che ha raggiunto l'ultimo atto della competizione superando in rimonta il Beziers. Le brianzole, arrivate in finale imponendosi dapprima su Békéscsaba, ŽOK Ub e Tent Obrenovac, puntano a bissare il trionfo del 2019 in Challenge Cup. Il match di quest'oggi dell'Arena di Monza sarà trasmesso in live streaming su sito e app di SportMediaset.it alle ore 18:00, con la telecronaca affidata a Rodolfo Palermo e Giacomo Magnani.

Vero Volley Monza