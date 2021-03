Monza e Milano in finale di CEV e Challenge Cup: le dirette streaming su SportMediaset.it

Siamo alla resa dei conti in campo europeo. Oltre a quelle impegnate in CEV Champions League, altre due formazioni italiane scendono in campo per conquistare un trofeo continentale: la Saugella Monza per la CEV Cup femminile, l'Allianz Milano per la Challenge Cup maschile. Le due sfide finali d'andata saranno in live streaming su sito e app di SportMediaset.it.

CEV