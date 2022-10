Mondiali femminili: vittoria di carattere per l’Italia, Giappone battuto 3-1  

VOLLEY

Le azzurre partono contratte ma con determinazione trionfano contro le nipponiche per 20-25, 25-20, 25-14, 25-15

© ipp L’Italia si riscatta e trova la prima vittoria in questa seconda fase dei Mondiali di volley femminili. Le ragazze di Mazzanti battono in rimonta per 3-1 il Giappone con i parziali di 20-25, 25-20, 25-14, 25-15. Una gara dove le azzurre partono con il freno a mano tirato, ma la reazione dal terzo set è incredibile: l’Italia domina in tutti i fondamentali. Ottima prestazione della solita Paola Egonu. Venerdì alle 17.15 la gara contro l’Argentina.

Le azzurre trovano la vittoria e restano in testa al gruppo E. Una gara lunga e combattuta quella andata in scena a Rotterdam. A fare la differenza, a partire dal secondo parziale è stato il sistema muro-difesa che ha permesso di chiudere più break a favore delle atlete di Mazzanti. Nel primo set si è vista un’Italia poco lucida in fase di attacco. Fino all’11-11 c’è un perfetto equilibrio tra le due squadre, ma qualche piccola disattenzione nel campo azzurro permette alle giapponesi di allungare e scappare via. Le nostre atlete faticano a mettere giù al primo colpo gli attacchi e le avversarie chiudono sul 25-20. Nel secondo parziale le campionesse d’Europa faticano ancora a mettere in difficoltà la difesa giapponese guidata da Uchiseto che si porta a +3 sul punteggio di 5-8. Egonu e Sylla trascinano le compagne e riportano in avanti l’Italia 15-13.

A chiudere il set il primo tempo di Danesi. Il terzo parziale inizia molto bene: precisione e concentrazione contraddistinguono la formazione italiana che si porta immediatamente sul 7-1. Un set che si indirizza immediatamente a senso unico e consente all’Italia di gestire il vantaggio e chiudere per 25-14. Anche nel quarto parziale la squadra di Mazzanti parte in vantaggio: sono pochi gli errori dell’Italia che è più fluida nel gioco e mette in netta difficoltà la formazione del Giappone portandosi sul 14-7. Ancora una volta la combinazione muro-difesa funziona e permette di allungare ancora. Alla fine a chiudere il match e a regalare la vittoria è la fast di Cristina Chirichella. Prossima partita per l’Italia, venerdì alle 17.15 contro l’Argentina.