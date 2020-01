I quarti di Coppa Italia in diretta su SportMediaset

VOLLEY FEMMINILE

L'offerta dedicata al volley si allarga ancora e abbraccia la Coppa Italia. Stasera, a partire dalle 20:30, saranno visibili su sito e app di SportMediaset anche i quarti di finale della competizione l'anno scorso vinta dall'Igor Gorgonzola Novara. L'obiettivo è un solo: accedere alle finali in programma nel weekend dell'1 e 2 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio.

Le piemontesi, terze al termine del girone d'andata, affronteranno la Saugella Monza sesta in classifica. Un match impari se consideriamo il periodo di forma che vivono le due formazioni: le Igorine sono infatti reduci da ben 8 vittorie consecutive tra A1 e Champions League, mentre il consorzio Vero Volley ancora non ha trovato il successo dopo il cambio di allenatore (Parisi in, Dagioni out). La sfida del PalaIgor sarà visibile non solo sul nostro sito, ma anche sulla pagina Facebook SportMediaset.

In homepage, invece, spazio alla partita più equilibrata della serata: Scandicci (4ª) contro Casalmaggiore (5ª). La sfida di campionato dello scorso 15 gennaio ha visto trionfare la Savino Del Bene, che però ha sofferto e non poco contro una Èpiù Pomì che ha tutte le carte in regola per far male alle toscane.

Dal risultato meno in bilico gli atri due quarti di finale, che vedono le campionesse del mondo dell'Imoco Volley Conegliano (1ª) affrontare al PalaVerde la Reale Mutua Fenera Chieri (8ª), e la Unet E-Work Busto Arsizio (2ª) ospitare Il Bisonte Firenze (7ª). Nel ritiro toscano è arrivata anche Jana Franziska Poll, tedesca che si sta svincolando da Caserta in attesa che il patron Turco dia il via libera all'operazione.

I QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA LIVE SU SITO E APP DI SPORTMEDIASET