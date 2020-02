I 29 punti di Mingardi e Grobelna sono su Mediaset Play

A1 FEMMINILE

Tutta la 18ª giornata di Serie A1 è disponibile on-demand su Mediaset Play. Tante le prestazioni da vedere e rivedere nel turno di campionato appena concluso: i 15 punti con l'80% in attacco di Washington, il 93% di ricezione positiva di Bisconti, la prestazione perfetta di Gennari con 14 punti e zero errori, ma non solo.

Come non sottolineare i 29 punti di Camilla Mingardi nella vittoria di Brescia su Firenze? Notevole anche la risposta di Kaja Grobelna, che con lo stesso bottino di punti ha guidato Chieri nel derby piemontese contro Cuneo. Per rivedere tutto questo è semplicissimo: basta collegarsi al sito www.mediasetplay.mediaset.it, cliccare la sezione SportMediaset oppure cercare direttamente i contenuti dedicati al volley femminile.

