Corazzate Busto e Conegliano, Bergamo fa il colpaccio

A1 FEMMINILE

Il sestetto B dell'Imoco Volley Conegliano stravince 3-0 (25-9, 25-15, 25-9) contro una Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta ridotta all’osso, che anche in questa 17ª giornata è stata costretta a schierare cinque atlete della Serie C. Da sottolineare una convincente Terry Enweonwu con 16 punti, al pari di Sorokaite.

La Unet E-Work Busto Arsizio è ormai una certezza. Battute 3-0 (25-20, 28-26, 25-17) le campionesse d’Europa in carica dell'Igor Gorgonzola Novara. Se le farfalle vedono confermarsi come 2ª forza in solitaria del campionato, per le piemontesi arriva una sconfitta pesante per il risultato rotondo che non lascia spazio a interpretazioni. Magistrale prova della bustocca Washington, che ha chiuso il match con 13 punti e 0 errori a referto.

Fa scalpore, ma fino a un certo punto, il successo per 3-1 (18-25, 28-26, 25-23, 25-21) della Zanetti Bergamo, rigenerata dalla cura Fenoglio e capace di rimontare dopo un primo set perso malamente. Prosegue il periodo di difficoltà della Èpiù Pomì Casalmaggiore, con quella di oggi incappata nella 3ª sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Fenoglio che sorride perché da oggi c'è una nuova freccia nella faretra rossoblù: sono infatti 17 i punti di Kiera Van Ryk, gioiellino canadese che ha ben figurato dopo le difficoltà di inizio stagione.

Dopo più di due ore di battaglia è la Saugella Monza a trionfare 3-2 (25-15, 21-25, 27-25, 23-25, 9-15) nella sfida in quel di Scandicci contro la Savino Del Bene. La Banca Valsabbina Millenium Brescia trova un'incredibile vittoria in rimonta per 3-2 (25-15, 25-23, 24-26, 18-25, 10-15) ai danni della Bosca S. Bernardo Cuneo. Successo da squadra matura per la Reale Mutua Fenera Chieri, che in trasferta al Mandela Forum batte 3-1 (22-25, 23-25, 25-21, 20-25) Il Bisonte Firenze e aggancia in classifica proprio le toscane.

RISULTATI E CLASSIFICA