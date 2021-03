Coppa Italia Serie A2: la finale in diretta e in chiaro su SportMediaset

VOLLEY FEMMINILE

Appuntamento fissato per domenica 14 marzo alle 14:30 per la sfida tra Macerata e Mondovì

La 24ª finale di Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2 femminile sarà trasmessa in diretta e in chiaro su SportMediaset.it e sulla pagina Facebook di SportMediaset domenica 14 marzo a partire dalle 14:15 (fischio d'inizio alle 14:30). A contendersi la coccarda tricolore saranno la CBF Balducci HR Macerata e la LPM BAM Mondovì. Prima storica partecipazione all'atto decisivo per le marchigiane, mentre per le ragazze di Davide Delmati si tratta della terza finale nelle ultime quattro edizioni. Lega Pallavolo Serie A Femminile

Macerata ha ottenuto l'accesso all'ultimo atto della competizione senza disputare la semifinale, a causa della rinuncia da parte della Megabox Vallefoglia colpita nelle ultime ore da casi di positività al Covid-19: "Non è la stessa cosa arrivare a una finale senza essercela guadagnata sul campo - spiega Ilenia Peretti, capitana della CBF Balducci. Il derby sarebbe stato un confronto equilibrato e spettacolare. Ci dispiace molto per loro".

"Cercheremo di preparare la finale nel poco tempo che ci resta prima di scendere in campo - aggiunge Alessia Midriano, capitana della LPM BAM. Vogliamo conquistare la Coppa, che è un traguardo molto importante per la società, anche per i nostri fantastici tifosi che purtroppo non potranno essere con noi".

Teatro di questa finalissima sarà l'RDS Stadium di Rimini. L'edizione della scorsa stagione, sempre trasmessa in diretta su SportMediaset.it e sulla pagina Facebook SportMediaset, vide il trionfo della Delta Informatica Trentino in quattro set contro l'Omag San Giovanni in Marignano.